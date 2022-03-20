Белорусский завод Штадлер перенесет часть производства в Польшу и Швейцарию

Белорусский завод Штадлер сократит штат и перенесет часть производства в Польшу и Швейцарию, сообщил председатель совета директоров Stadler Rail Питер Шпулер в интервью порталу Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR swissinfo.ch.

«Санкции ЕС, которые вступят в силу 4 июня, означают, что электронные компоненты больше не могут поставляться в страну. Это затрагивает кондиционеры поездов, системы информирования пассажиров, силовые преобразователи и трансформаторы. В результате Stadler вынужден перенести часть сборочных операций в Польшу и Швейцарию», - сказал Шпулер.

В связи с этим производство в Фаниполе, расположенном недалеко от белорусской столицы Минска, будет еще больше сокращено. В настоящее время из 1700 сотрудников, которые когда-то работали на заводе, осталось 1150. Перенос части производства приведет к сокращению численности персонала примерно до 700-800 сотрудников в течение следующих трех месяцев, добавляет издание со ссылкой на информацию, предоставленную главой Stadler Rail.

Вместе с тем, как подчеркнул Шпулер, Stadler Rail не намерен закрывать свой завод в Беларуси. «Мы не создаем продукты для олигархов, наши продукты приносят ежедневную пользу населению. Поэтому у меня нет угрызений совести за то, что мы делаем», - отметил он.

«Мы, предприниматели, не являемся мировой полицией и не хотим быть теми, кто вводит санкции...», - заявил бизнесмен. По его мнению, задача сделать это лежит на международных организациях, таких как ООН, НАТО, ЕС и ОЭСР. «После чего совершенно ясно: тогда и мы, как предприниматели, должны соблюдать эти санкции», - считает Шпулер.

ЗАО «Штадлер Минск», резидент свободной экономической зоны «Минск», является ведущим белорусским промышленным предприятием по производству подвижного состава и частью международного концерна Stadler Rail. С 2014 года компания производит и поставляет железнодорожную продукцию в страны СНГ с колеёй 1520 или 1524 мм, страны Европы и Латинской Америки.