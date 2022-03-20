Вашингтон готов работать с Баку для обеспечения региональной безопасности и экономического развития - Байден

Вашингтон выражает готовность работать с Баку для обеспечения региональной безопасности, экономического развития и содействия региональному примирению, заявил президент США Джозеф Байден.
«Мы также будем работать с Азербайджаном в целях решения общих проблем безопасности, содействия региональному примирению и изучения новых возможностей для экономического сотрудничества», - говорится в поздравлении Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз, в воскресенье размещенном на сайте главы азербайджанского государства.
Президент США отметил, что это время - «возможность вновь подтвердить нашу приверженность сотрудничеству и миру».
Обратив внимание на то, что в этом году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном, Байден заявил, что возглавляемая им «администрация продолжит поддерживать демократию, мир и прогресс на Южном Кавказе».
Р.Керимов
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