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СНГ 21.03.2022 09:50

Доходы бюджета Беларуси от экспорта калия и нефти уменьшились из-за санкций - Минфин

В Беларуси почувствовали проблемы с поступлениями в бюджет Белоруссии от экспорта калия и нефти, заявил министр финансов страны Юрий Селиверстов.

"Есть проблемы с объемами поступлений платежей от тех секторов, которые подверглись санкциям и пока не перестроились, - это экспорт калийных удобрений, нефтепродуктов", - сказал Селиверстов в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

Он уточнил при этом, что снижение поступлений стало наблюдаться только в последний месяц.

"Если говорить об исполнении бюджета за январь-февраль, то это вполне достаточное, хорошее, плановое исполнение. Мы получили за эти два месяца порядка 17% от годового плана. В принципе, бюджет исполнялся достаточно стабильно", - заверил министр.

Селиверстов предположил, что бюджет Белоруссии "недоберет" около 10% запланированного бюджета в связи с различными возникающими трудностями. В то же время, он заверил, что принимаются все меры по пересмотру расходов и корректировке отдельных показателей бюджета.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, БЮДЖЕТ, ДОХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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