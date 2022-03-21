Цены на нефть растут третью сессию подряд

Цены на нефть растут в понедельник на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта, а также роста напряженности на Ближнем Востоке.
Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам на территории страны, в том числе по топливному складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу.
Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью газете Hurriyet, что России и Украине удалось сблизить позиции по ряду пунктов в ходе переговоров.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $111,34 за баррель, что на $3,41 (3,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,29 (1,2%), до $107,93 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,15 за баррель, что на $3,45 (3,3%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $1,72 (1,7%), до $104,7 за баррель.
Цены как Brent, так и WTI подскочили более чем на 10% за четверг-пятницу, но завершили прошлую неделю снижением на 4,2%.
В центре внимания рынка остается ситуация в Китае, где был отмечен очередной скачок заболеваемости COVID-19, трейдеры пытаются оценить, скажется ли это на объемах спроса на нефть. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал принять меры, чтобы ослабить негативное влияние строгих карантинных мер на экономику страны, сообщает Bloomberg.
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