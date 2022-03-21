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Дальнее зарубежье 21.03.2022 10:15

Власти Польши рассматривают вопрос о конфискации российской собственности в стране

Власти Польши хотят утвердить законодательно право конфисковывать российское имущество в стране, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost.

"Таких богатств у нас немного. С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности, а с другой - все больше поляков не понимают, почему, раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем такие действия проводить в нашей стране", - сказал Моравецкий.

"Мы хотим провести это через сейм и посчитали, что оппозиция должна быть включена в этот процесс", - отметил он.

По его словам, в Польше есть российская недвижимость и финансовые активы - акции компаний.

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Тэги: ПОЛЬША, РОССИЯ, СОБСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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