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Дальнее зарубежье 21.03.2022 10:35

Белый дом решил держать в секрете возможные меры против Китая, если Пекин окажет Москве помощь

Заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх отказался раскрывать, какие последствия наметила американская администрация для Китая на случай, если он окажет помощь России в вопросах, связанных с российской спецоперацией на Украине.

"Это остается секретом", - сказал он в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос ведущей, будут ли это санкции.

Чиновник напомнил, что в ходе недавней беседы президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином американская сторона "четко разъяснила Китаю вопрос, касающийся любой поддержки российского вторжения и любой помощи, которую он может оказать России в уклонении от санкций".

"И мы также ясно дали понять, какими будут эти последствия", - заявил Сингх.

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Тэги: США, КИТАЙ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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