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В Белом доме допускают расширение санкций против РФ

США могут еще больше расширить санкции в отношении России, заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью CBS News.

"Мы можем расширить наши санкции. Принять меры, принять санкции, которые мы уже применили, применить их к большему количеству целей. (...) Больше банков, больше секторов, которых мы не коснулись", - сказал Сингх.

По его словам, санкции могут коснуться "стратегически важных направлений российской экономики". "Это в основном касается нефти и газа, но есть и другие сектора", - отметил он.

Говоря о возможности отмены санкций в отношении России, Сингх подчеркнул, что "мы еще и близко не подошли к этой точке".

Он считает, что первое, что необходимо сделать, - прекратить спецоперацию на Украине, а этого не происходит.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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