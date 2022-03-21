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Дальнее зарубежье 21.03.2022 09:57

Байден примет участие в саммитах НАТО, G7 и ЕС, нанесет визит в Польшу для обсуждения украинского вопроса - Белый дом

На этой неделе президент США Джо Байден планирует посетить Брюссель и Варшаву, чтобы обсудить с партерами ужесточение санкций против России в связи с Украиной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"На этой неделе президент Байден после встреч в Брюсселе с нашими союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского союза отправится в Польшу, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и наложить серьезные и беспрецедентные издержки на Россию", - говорится в сообщении.

В Польше Байден встретится с президентом Анджеем Дудой. Они обсудят, "как Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека", возникший в результате спецоперации России, отметила Псаки.

Как следует из расписания Байдена, в понедельник он по телефону обсудит меры в отношении России с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министрами Великобритании Борисом Джонсоном и Италии Марио Драги.

Переговоры для СМИ будут закрыты.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ЕВРОПА, ВИЗИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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