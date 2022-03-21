Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило пониженные 4 марта долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валюте с уровня "B" до "CCC" и краткосрочные рейтинги, которые были понижены до "С" с "В". Одновременно рейтинги оставлены на пересмотре с "негативным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Негативный" прогноз рейтинга на пересмотре указывает на то, что мы можем понизить суверенные рейтинги в течение следующих нескольких недель. Мы рассчитываем решить вопрос о пересмотре, как только у нас будет больше ясности о влиянии санкций, а также о готовности правительства Белоруссии полностью и своевременно выполнять свои долговые обязательства", - говорится в сообщении.

При этом эксперты уверены, что "Беларусь ожидает самый резкий экономический спад за последние десятилетия". Согласно базовому сценарию S&P, ВВП Беларуси сократится на 15% в 2022 году, а затем на 5% в 2023 году.

Как и ранее, эксперты агентства полагают, что "в отсутствие непредвиденного положительного развития мы теперь считаем, что Беларусь может объявить дефолт в течение следующих 12 месяцев". "Мы также считаем возможным нежелание Беларуси выполнять свои обязательства в ответ на санкции", - отмечает S&P.

По оценке агентства, на фоне усиливающихся западных санкций Беларусь сейчас сталкивается с растущими рисками для экономики, платежного баланса и финансовой стабильности.

Агентство напомнило, что западные санкции нацелены в том числе на ключевые экспортные товары Беларуси - калийные удобрения и нефтепродукты. Приостановлен доступ к SWIFT для трех белорусских банков, в Евросоюзе ограничены операции Нацбанка Беларуси.

Кроме того, несмотря на заявления со стороны российского руководства о реструктуризации части госдолга Беларуси "будущая готовность и способность России поддерживать Беларусь может быть все более сомнительной в нынешних условиях, учитывая масштаб макрофинансовых проблем в самой России", полагают эксперты.