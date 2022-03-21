Новозеландская Fonterra выходит из российского бизнеса

Новозеландский производитель молочной продукции Fonterra Cooperative Group Ltd. решил выйти из российского бизнеса.
Как сообщается в пресс-релизе компании, это последовало за решением кооператива приостановить поставки продукции в Россию в конце февраля.
"После тщательного изучения влияния на наших сотрудников и наших долгосрочных планов на российском рынке мы теперь закроем наш офис в Москве, переназначим персонал, где это возможно, и выйдем из нашего совместного предприятия Unifood", - заявил гендиректор Майлз Харрелл, процитированный в сообщении.
Fonterra экспортирует в Россию небольшое количество продукции, в первую очередь сливочное масло, что составляет около 1% годового экспорта, уточняется в пресс-релизе.
Новая Зеландия экспортирует масло в Россию уже более 40 лет. Fonterra вошла в совместное предприятие Unifood в декабре 2018 года.
Как сообщается на сайте СП, производство расположено в Санкт-Петербурге. Оно включает два цеха - по нарезке и упаковке сыра и по переработке и фасовке сливочного масла.
Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО в 2020 году составила 2,4 млрд рублей против 1,5 млрд рублей в 2019 году, чистая прибыль - 83,8 млн рублей против 137,9 млн рублей соответственно.
Вашингтон готов работать с Баку для обеспечения региональной безопасности и экономического развития - Байден
Работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура ведутся планомерно - Алиев
В Баку отреагировали на протест Еревана из-за участия представительницы ООН в заседании в Шуше
Россия в 2021г стала 3-м крупнейшим поставщиком газа в Китай, обойдя Катар
Метанольный завод SOCAR в январе-феврале экспортировал метанола почти на $24 млн
SOCAR в январе-феврале 2022г экспортировала нефтебитума и нефтяного кокса почти на $11 млн
На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет, на борту находились 133 человека
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 469,7 млн - университет Хопкинса
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров