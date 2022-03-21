Новозеландская Fonterra выходит из российского бизнеса

Новозеландский производитель молочной продукции Fonterra Cooperative Group Ltd. решил выйти из российского бизнеса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, это последовало за решением кооператива приостановить поставки продукции в Россию в конце февраля.

"После тщательного изучения влияния на наших сотрудников и наших долгосрочных планов на российском рынке мы теперь закроем наш офис в Москве, переназначим персонал, где это возможно, и выйдем из нашего совместного предприятия Unifood", - заявил гендиректор Майлз Харрелл, процитированный в сообщении.

Fonterra экспортирует в Россию небольшое количество продукции, в первую очередь сливочное масло, что составляет около 1% годового экспорта, уточняется в пресс-релизе.

Новая Зеландия экспортирует масло в Россию уже более 40 лет. Fonterra вошла в совместное предприятие Unifood в декабре 2018 года.

Как сообщается на сайте СП, производство расположено в Санкт-Петербурге. Оно включает два цеха - по нарезке и упаковке сыра и по переработке и фасовке сливочного масла.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО в 2020 году составила 2,4 млрд рублей против 1,5 млрд рублей в 2019 году, чистая прибыль - 83,8 млн рублей против 137,9 млн рублей соответственно.