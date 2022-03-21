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СНГ 21.03.2022 10:50

Словения возвращает дипломатов в Киев

Глава правительства Словении Янез Янша сообщил, что посол страны и дипломат вновь начнут работу в Киеве в течение этой недели, передает словенская телерадиокомпания.

По его словам, в Киев вернутся сотрудники-добровольцы, лишь те, кто изъявили на то желание.

"Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", - заявил Янша, отметив, что уже выступал с предложением вернуть в Киев и представительство ЕС.

Он напомнил, что сейчас в столице Украины продолжают работу лишь послы Польши и Ватикана.

В связи с осложнением ситуации вокруг Украины большинство дипмиссий иностранных государств были сначала переведены во Львов, многие затем покинули Украину.

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Тэги: СЛОВЕНИЯ, УКРАИНА, ДИПЛОМАТЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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