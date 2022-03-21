Метанольный завод SOCAR в январе-феврале экспортировал метанола почти на $24 млн

ООО «SOCAR Methanol» компании SOCAR в январе-феврале 2022 года произвело 96 тыс. тонн метанола, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

При этом по состоянию на 1 марта на складе предприятия имеется 31 тыс. тонн готовой продукции.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, SOCAR Methanol в отчетный период экспортировало 74 тыс. 460,2 тонны метанола на сумму $23 млн 827,26 тыс. Доля метанола в общем объеме экспорта из Азербайджана за отчетный период составит 0,4%, в объеме экспорта ненефтяной продукции – 5,16%.

Как сообщалось, в январе 2021 года ООО "SOCAR Methanol" не осуществлял ни производства, ни экспорта метанола ввиду остановки на капитальный ремонт. Завод возобновил свою деятельность в мае 2021 года.

Азербайджанский метанольный завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год.

SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО "Аграркредит", получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.

Н.Аббасова