Подразделение Volkswagen в КНР создаст два СП по добыче сырья для выпуска аккумуляторов

Китайское подразделение германского автоконцерна Volkswagen AG (VW) - Volkswagen Group China - подписало соглашения с двумя компаниями в КНР о создании совместных предприятий по добыче металлов, используемых в производстве аккумуляторов для электромобилей.

Совместные предприятия с Huayou Cobalt и Tsingshan Group займутся производством никеля и кобальта, заявил VW. СП будут зарегистрированы в Китае и Индонезии.

Новые проекты позволят автопроизводителю оптимизировать затраты и обеспечить себе устойчивые цепочки поставок сырья для выпуска электромобильных аккумуляторов. В компании рассчитывают, что принимаемые меры позволят сократить расходы при их производстве на 30-50%.

Акции VW прибавляют в цене 0,5% на торгах в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 22%.