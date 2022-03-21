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Дальнее зарубежье 21.03.2022 12:20

Подразделение Volkswagen в КНР создаст два СП по добыче сырья для выпуска аккумуляторов

Китайское подразделение германского автоконцерна Volkswagen AG (VW) - Volkswagen Group China - подписало соглашения с двумя компаниями в КНР о создании совместных предприятий по добыче металлов, используемых в производстве аккумуляторов для электромобилей.

Совместные предприятия с Huayou Cobalt и Tsingshan Group займутся производством никеля и кобальта, заявил VW. СП будут зарегистрированы в Китае и Индонезии.

Новые проекты позволят автопроизводителю оптимизировать затраты и обеспечить себе устойчивые цепочки поставок сырья для выпуска электромобильных аккумуляторов. В компании рассчитывают, что принимаемые меры позволят сократить расходы при их производстве на 30-50%.

Акции VW прибавляют в цене 0,5% на торгах в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 22%.

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Тэги: КИТАЙ, VOLKSWAGEN, АККУМУЛЯТОРЫ, СЫРЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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