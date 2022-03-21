На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет, на борту находились 133 человека

Пассажирский самолет компании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге КНР в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщил в понедельник телеканал CGTN. На борту лайнера были 133 человека. Причина инцидента пока остается неизвестной. На месте событий идет спасательная операция.

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