Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 21.03.2022 12:31

На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет, на борту находились 133 человека

Пассажирский самолет компании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге КНР в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщил в понедельник телеканал CGTN.

На борту лайнера были 133 человека.

Причина инцидента пока остается неизвестной. На месте событий идет спасательная операция.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


Похожие новости


Китай провел испытания самолета на водородных элементах Самолет ATR 72 потерпел крушение в окрестностях Тайбэя, не менее восьми человек погибли Пекин должен самостоятельно расследовать исчезновение малазийского самолета, считают родные пассажиров Китай расширяет зону поиска пропавшего малазийского самолета В Пекине обещают "до последнего" продолжать поиски пропавшего самолета Malaysia Airlines В Китае арестованы шесть подозреваемых в попытке угона самолета

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az