Nielsen отказалась от предложения, оценивающего ее примерно в $9 млрд

Глобальная аналитическая компания Nielsen Holdings Plc отказалась от предложения консорциума инвесторов о покупке, оценивающего ее примерно в $9 млрд.
Как говорится в сообщении Nielsen, предложение в $25,4 за бумагу "значительно недооценивает" компанию. Nielsen не назвала участников консорциума.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что инвесткомпания Elliott Management Corp. была среди группы инвесторов, ведущих активные переговоры о покупке Nielsen за $15 млрд, включая долг компании.
Как следует из пресс-релиза, инвесткомпания WindAcre Partnership LLC, один из крупнейших акционеров Nielsen, заявила, что заблокирует сделку в случае, если Nielsen ее одобрит. WindAcre рассматривала возможность присоединения к группе инвесторов, однако затем отказалась от этого, посчитав их предложение слишком низким.
Тем не менее, переговоры о сделке могут возобновиться, отметили информированные источники WSJ.
Nielsen также сообщила, что намерена начать ранее одобренную программу обратного выкупа акций объемом $1 млрд, когда для этого наступит наиболее подходящий момент. WSJ пишет, что это вероятнее всего произойдет после публикации отчетности компании 21 апреля.
Рыночная капитализация Nielsen до публикации сообщения WSJ на прошлой неделе составляла $6,2 млрд. С того момента она поднялась до $8,8 млрд, поскольку трейдеры ждали заключения сделки. На торгах в пятницу акции компании подорожали на 2,2%, до $24,44.
В Армении признали гибель 3822 человек в войне осенью 2020г
Байрамов и Лавров по телефону обсудили Карабах и ситуацию вокруг Украины - МИД Азербайджана
Министр обороны Азербайджана прибыл с официальным визитом в Пакистан
На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет, на борту находились 133 человека
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 469,7 млн - университет Хопкинса
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Послу США вручена нота протеста в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина
Соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ за экстремизм - суд
ЕС увеличит помощь на поставки оружия Украине до 1 млрд евро
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров