Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 21.03.2022 17:43

Nielsen отказалась от предложения, оценивающего ее примерно в $9 млрд

Глобальная аналитическая компания Nielsen Holdings Plc отказалась от предложения консорциума инвесторов о покупке, оценивающего ее примерно в $9 млрд.

Как говорится в сообщении Nielsen, предложение в $25,4 за бумагу "значительно недооценивает" компанию. Nielsen не назвала участников консорциума.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что инвесткомпания Elliott Management Corp. была среди группы инвесторов, ведущих активные переговоры о покупке Nielsen за $15 млрд, включая долг компании.

Как следует из пресс-релиза, инвесткомпания WindAcre Partnership LLC, один из крупнейших акционеров Nielsen, заявила, что заблокирует сделку в случае, если Nielsen ее одобрит. WindAcre рассматривала возможность присоединения к группе инвесторов, однако затем отказалась от этого, посчитав их предложение слишком низким.

Тем не менее, переговоры о сделке могут возобновиться, отметили информированные источники WSJ.

Nielsen также сообщила, что намерена начать ранее одобренную программу обратного выкупа акций объемом $1 млрд, когда для этого наступит наиболее подходящий момент. WSJ пишет, что это вероятнее всего произойдет после публикации отчетности компании 21 апреля.

Рыночная капитализация Nielsen до публикации сообщения WSJ на прошлой неделе составляла $6,2 млрд. С того момента она поднялась до $8,8 млрд, поскольку трейдеры ждали заключения сделки. На торгах в пятницу акции компании подорожали на 2,2%, до $24,44.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: CША, NIELSEN, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТКАЗ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az