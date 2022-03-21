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GM выкупит долю SoftBank в подразделении беспилотных автомобилей Cruise за $2,1 млрд

Американская General Motors Co. выкупит долю японской инвесткомпании SoftBank Group Corp. в подразделении беспилотных автомобилей GM Cruise Holdings LLC за $2,1 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе GM, после завершения сделки GM доведет долю владения подразделением до 80%. SoftBank, которая владела акциями Cruise через свой фонд SoftBank Vision Fund L.P., полностью выйдет из проекта.

GM также инвестирует в Cruise $1,35 млрд, которые ранее обещала предоставить SoftBank.

Последняя впервые инвестировала в Cruise в июле 2018 года. Доля компании в подразделении составляла 19,6%.

"Cruise продолжит работать в прежнем формате - в качестве независимой компании, действующей в гибком партнерстве с GM", - отмечается в заявлении главы и создателя подразделения Кайла Вогта.

GM купила на тот момент еще стартап Cruise Automation в 2016 году за $1 млрд. С того времени удалось привлечь таких инвесторов, как японские Honda Motor Co. и SoftBank Group Corp., а также американских Walmart Inc. (SPB: WMT) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT)

Котировки акций GM выросли на 2,7% по итогам основных торгов в пятницу. Капитализация компании за последние 12 месяцев упала примерно на 23%, до $65,12 млрд.

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Тэги: США, GM, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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