Шанхайский Диснейленд временно закрыт из-за вспышки COVID-19

Власти Шанхая в понедельник закрыли для посещения местный Диснейленд в числе других ограничительных мер, введенных городом для борьбы с крупнейшей за два года вспышкой COVID-19.
Парк развлечений закрыт на неопределенный срок, сообщает MarketWatch.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Китае в ходе последней волны является низкой по сравнению с другими крупными странами, однако власти КНР придерживаются стратегии "нулевой толерантности" к вирусу и вводят жесткие карантинные меры, в том числе ограничения на въезд в некоторые из крупнейших городов.
В воскресенье в стране было выявлено 2,027 тыс. случаев COVID-19, днем ранее - 1,737 тыс.
В Шанхае, население которого составляет 24 млн человек, в понедельник было выявлено 24 случая заболеваемости COVID-19. Локдаун в городе введен не был, однако жителей призывают по возможности оставаться дома. Въезд в Шанхай разрешен только тем, кто может предоставить отрицательный тест на COVID-19. Ранее был полностью перекрыт доступ к двум жилым районам города, проводилось массовое тестирование на COVID-19 в десятках других районов.
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