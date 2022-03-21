S&P Global распускает сотрудников в России с выплатой выходных пособий

S&P Global Inc., объявившая ранее в этом месяце о приостановке коммерческой деятельности в России, распускает сотрудников с выплатой им выходных пособий, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Некоторым из сотрудников S&P в России предоставлена возможность переезда в другую страну, отметил один из источников. Основная часть сотрудников, однако, не получила такого выбора и будет просто уволена, сказал он.

Сотрудникам S&P в Беларуси предложено перебраться в другую страну, сообщил второй источник.

"Вследствие нашего решения о приостановке коммерческих операций в России мы предлагаем компенсационные пакеты сотрудникам, - сообщил WSJ представитель компании. - Наша основная задача - защитить и обеспечить благополучие членов нашей команды, и мы намерены поддерживать их в этот переходный период".