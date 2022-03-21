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Регион 21.03.2022 16:30

S&P Global распускает сотрудников в России с выплатой выходных пособий

S&P Global Inc., объявившая ранее в этом месяце о приостановке коммерческой деятельности в России, распускает сотрудников с выплатой им выходных пособий, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Некоторым из сотрудников S&P в России предоставлена возможность переезда в другую страну, отметил один из источников. Основная часть сотрудников, однако, не получила такого выбора и будет просто уволена, сказал он.

Сотрудникам S&P в Беларуси предложено перебраться в другую страну, сообщил второй источник.

"Вследствие нашего решения о приостановке коммерческих операций в России мы предлагаем компенсационные пакеты сотрудникам, - сообщил WSJ представитель компании. - Наша основная задача - защитить и обеспечить благополучие членов нашей команды, и мы намерены поддерживать их в этот переходный период".

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Тэги: РОССИЯ, S&P, ОПЕРАЦИИ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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