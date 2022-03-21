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Дальнее зарубежье 21.03.2022 23:26

Число миллионеров в США в 2021г выросло до рекорда на фоне подъема фондового и криптовалютного рынков

Число американцев, инвестиционные активы которых оцениваются в $1 млн или выше, в 2021 году увеличилось более чем на 10% и достигло рекордных 14,6 млн человек, следует из отчета Spectrem Group.

При этом темпы роста также стали максимальными за многие годы, что было обеспечено во многом подъемом фондового, криптовалютного и других рынков активов США.

Между тем число американцев с активами в $25 млн или больше за прошлый год подскочило на 18% - до рекордных 252 тыс. человек с 214 тыс. в 2020 году, приводит данные отчета CNBC. Для сравнения, число инвесторов, владеющих от $100 тыс. до $1 млн в активах, выросло всего на 2%.

"Прошлый год стал наиболее благоприятным для появления миллионеров во всех сегментах экономики", - отмечает президент Spectrem Group Джордж Уолпер.

Фондовый рынок стал наиболее популярным местом, где американцы смогли заработать миллионы в минувшем году. Индекс S&P 500 по итогам 2021 года прибавил 27%, Nasdaq - 21%. Тем временем, один процент наиболее состоятельных американцев за 2021 год заработали на фондовых рынках в общей сложности более $3 трлн, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы США. Таким образом, доля принадлежащего им национального благосостояния достигла рекордных 32%.

Еще одна причина увеличения числа миллионеров - подорожание криптовалютных и других активов, таких как невзаимозаменяемые токены (NFT), предметы коллекционирования и недвижимость. Глобальный рынок криптовалютных активов в прошлом году увеличился на $1,5 трлн и составил более $2,3 трлн, показали данные CoinGecko.

Тем не менее, эксперты не ожидают, что в текущем году динамика роста капиталов сохранится ввиду высоких темпов инфляции в США, а также повышения процентных ставок и потенциального экономического спада. Индексы Nasdaq и S&P 500 с начала текущего уже упали на 11,2% и 6,4% соответственно.

"Каждый день что-то меняется, поэтому трудно предсказать, как закончится год", - подчеркнул Уолпер.

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Тэги: США, МИЛЛИОНЕРЫ, РЕКОРД, ИССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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