Новак: все вопросы нарушения цепочек поставок нефти из РФ в настоящий момент решаются

Отказ США и Великобритании от покупки российских энергоресурсов не сильно отразился на РФ из-за незначительного объема таких поставок, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
"В Англию вообще не поставляем, а что касается США, то мы поставляли туда 3% всего своего экспорта по нефти и 7% экспорта по нефтепродуктам", - уточнил он.
При этом вице-премьер отметил, что РФ столкнулась с новыми вызовами, связанными с нарушением логистических цепочек, вопросами страхования судов, которые транспортируют российскую продукцию, а также с вопросами финансирования и оплаты. "Эти вопросы в настоящий момент все решаются", - заявил Новак.
"Мы находимся в настоящий момент в условиях принятия недружественными странами целого пакета санкций - таких, которых не было никогда", - отметил он.
Вице-премьер напомнил, что секторальные санкции коснулись нефтеперерабатывающих заводов, поставок высокотехнологичного оборудования для переработки на НПЗ.
"Мы продолжаем обеспечивать реализацию продукции на экспорт, в том числе газа и СПГ, нефтепродуктов", - сказал Новак. "Я не скажу, что все просто, есть трудности, о которых я уже сказал, тем не менее наши компании и мы мониторим ситуацию", - добавил он.
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