Цены на нефть ускорили темпы подъема днем в понедельник на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта, а также роста напряженности на Ближнем Востоке.
Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам на территории страны, в том числе по топливному складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу.
"Физический дефицит, связанный с новыми санкциями против России, будет играть более доминирующую роль в определении цен на нефть", - отметили аналитики CBA.
Стоимость майских фьючерсов на сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 в понедельник составляет $112,51 за баррель, что на $4,58 (4,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,09 за баррель, что на $4,39 (4,19%) выше итогового значения предыдущей сессии.
В центре внимания рынка остается ситуация в Китае, где был отмечен очередной скачок заболеваемости COVID-19, трейдеры пытаются оценить, скажется ли это на объемах спроса на нефть. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал принять меры, чтобы ослабить негативное влияние строгих карантинных мер на экономику страны, сообщает Bloomberg.
В Армении признали гибель 3822 человек в войне осенью 2020г
Байрамов и Лавров по телефону обсудили Карабах и ситуацию вокруг Украины - МИД Азербайджана
Министр обороны Азербайджана прибыл с официальным визитом в Пакистан
На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет, на борту находились 133 человека
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 469,7 млн - университет Хопкинса
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Запуск спутников OneWeb возобновится в 2022 году
Послу США вручена нота протеста в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина
Соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ за экстремизм - суд
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров