Цены на нефть ускорили темпы подъема днем в понедельник на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта, а также роста напряженности на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам на территории страны, в том числе по топливному складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу.

"Физический дефицит, связанный с новыми санкциями против России, будет играть более доминирующую роль в определении цен на нефть", - отметили аналитики CBA.

Стоимость майских фьючерсов на сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 в понедельник составляет $112,51 за баррель, что на $4,58 (4,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,09 за баррель, что на $4,39 (4,19%) выше итогового значения предыдущей сессии.

В центре внимания рынка остается ситуация в Китае, где был отмечен очередной скачок заболеваемости COVID-19, трейдеры пытаются оценить, скажется ли это на объемах спроса на нефть. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал принять меры, чтобы ослабить негативное влияние строгих карантинных мер на экономику страны, сообщает Bloomberg.