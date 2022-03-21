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21.03.2022 16:40

Запасов гречки и сахара в РФ достаточно, их хватит на всех - Абрамченко

Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала россиян не поддаваться панике и не скупать в больших объемах сахар и гречку. Этой продукции в стране достаточно, ее хватит на всех, подчеркнула она.

Нет предпосылок для дефицита и другой продукции.

"Как и в 2020 году, сейчас хочу успокоить наших граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех", - заявила Абрамченко на совещании с вице-премьерами, которое в понедельник провел глава правительства Михаил Мишустин.

По ее словам, ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть. "Подчеркиваю - запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса", - сказала он.

Абрамченко также сообщила, что принято решение об увеличении в этом году посевных площадей под гречихой и сахарной свеклой. "Гречихой планируем засеять 1 млн 32 тыс. га, что на 50 тыс. га больше площади прошлого года. А сахарной свеклой - 1 млн 70 тыс. га, что на 66 тыс. га больше площади прошлого года, - уточнила она. - Это значит, что новый урожай обеспечит наличие сахара и гречки на полках в магазинах, а российские кондитеры и хлебопеки получат необходимый объем сахара".

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Тэги: РОССИЯ, АБРАМЧЕНКО, ГРЕЧКА, САХАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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