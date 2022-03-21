Новак: не планируем снижать нефтедобычу, будем диверсифицировать морские поставки с дисконтом; он окупится за счет роста цен

Россия не планирует снижать добычу, диверсифицирует морские поставки.

"Нефть - это не труба в основном. В основном это танкеры, которые можно поставить на другие режимы. Мы будем создавать логистические схемы, цепочки. Компании в принципе уже этим занимаются", - сказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе встречи с фракциями в Госдуме.

"Если с дисконтом продается нефть, то ее с удовольствием купят, как сегодня. Мы меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть можно", - продолжил он, подчеркнув, что в случае дальнейшего роста цен даже с дисконтом продавать сырье будет выгодно.