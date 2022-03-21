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ТЭК 21.03.2022 16:34

России важно сохранить добычу нефти на фоне ухода крупнейшего нефтесервиса, авансировать будущие работы - Новак

России важно сохранить объем добычи нефти и газа, чтобы была загрузка нефтесервисных предприятий, даже несмотря на заявления об уходе крупнейших компаний отрасли, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с фракцией ЛДПР в Госдуме.

"Когда в 2020 году мы снизили на 20% добычу нефти, многие нефтесервисные компании достаточно серьезно просели. Наши нефтегазовые компании понимают это, они тоже заинтересованы в их сохранении. (. . .) Есть различные инструменты. Компании авансировали под будущие работы. Есть способы вроде создания некоего фонда скважин на будущее, когда (скважины - ИФ) бурятся, но (сырьё - ИФ) не добывается еще пока. Такие меры мы тоже рассматриваем", - сообщил Новак.

Он добавил, что в настоящее время добыча нефти осуществляется в полном объеме, нефтесервисные предприятия загружены.

Комментируя решение "большой четверки" нефтесервиса - Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford - о прекращении инвестиций в РФ, вице-премьер отметил, что, несмотря на их уход, в стране останутся специалисты предприятий.

"В этих иностранных компаниях работают наши люди. Даже если они объявили или объявят о том, что хотят уйти, все равно, как минимум, продолжат здесь работать, с точки зрения рабочих мест, которые, как я уже говорил, есть задача сохранять", - сообщил Новак.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, НЕФТЕСЕРВИС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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