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Бизнес и законодательство 21.03.2022 17:00

Цены на сталь в Европе обновили рекорд в преддверии запрета на поставки из России

Цены на сталь в Европе подскочили до нового рекорда на фоне подготовки к запрету на импорт сталелитейной продукции из России в рамках нового пакета санкций, сообщает агентство Bloomberg.

Цена горячекатаного рулона в Северной Европе выросла в минувшую пятницу на 10% - до 1435 евро за тонну, согласно данным Kallanish Commodities Ltd. Цены на арматуру также достигли исторического максимума.

Еврокомиссия сообщила о планах запретить импорт стали из РФ на прошлой неделе. Запрет распространится, в частности, на горячекатаный и холоднокатаный плоский прокат, трубы, арматуру и прочие виды продукции. Согласно документу ЕК, запрет на ввоз стали из России не распространяется на исполнение до 17 июня 2022 года контрактов, заключенных до 16 марта 2022 года и вспомогательных договоров.

Россия производит 76 млн тонн стали в год, что составляет около 4% мирового предложения металла. Согласно обзору "Атона", в российском горно-металлургическом секторе продажи на внутреннем рынке (включая СНГ) обеспечивают примерно 45% выручки, доля Европы составляет 25%, Америки - 15%.

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Тэги: ЕВРОПА, СТАЛЬ, ЦЕНЫ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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