ЕС увеличит помощь на поставки оружия Украине до 1 млрд евро

Евросоюз увеличит помощь на поставки оружия Украине до 1 млрд евро, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Die Zeit. "Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила в Брюсселе, что ЕС увеличит финансовую помощь на поставки оружия Украине до одного миллиарда евро. Федеральное правительство обеспечит быстрое выполнение заказов немецких компаний", - говорится в статье Die Zeit в понедельник.

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