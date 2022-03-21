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СНГ 21.03.2022 16:44

ЕС увеличит помощь на поставки оружия Украине до 1 млрд евро

Евросоюз увеличит помощь на поставки оружия Украине до 1 млрд евро, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Die Zeit.

"Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила в Брюсселе, что ЕС увеличит финансовую помощь на поставки оружия Украине до одного миллиарда евро. Федеральное правительство обеспечит быстрое выполнение заказов немецких компаний", - говорится в статье Die Zeit в понедельник.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ОРУЖИЕ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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