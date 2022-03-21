"Шереметьево" на фоне падения перевозок отправило в простой 20% сотрудников

АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) и его дочерние компании на фоне падения авиаперевозок из-за антироссийских санкций отправили в простой 20% сотрудников.

"С 16 марта 2022 года часть персонала группы компаний МАШ переведена в режим простоя, возникшего по причине, не зависящей от работодателя и сотрудников. При этом доля персонала группы компаний МАШ, который был переведен в режим простоя, существенно ниже указанных в ряде СМИ 40%, она составляет 20%", - сообщила журналистам директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

В период простоя работнику выплачивается 2/3 от оклада, за ним сохраняется рабочее место, условия по ДМС, отметила она.

"Для работников организовано кадровое консультирование, выстроено взаимодействие с работодателями Москвы и Московской области в смежных и других отраслях для содействия сотрудникам в дальнейшем трудоустройстве при потребности", - также сообщила Захаренкова. В условиях "практически 70%-ного сокращения производственной загрузки "Шереметьево" такие меры являются не только оптимальными, но и максимально социально-ориентированными", добавила она.

Как сообщалось, ранее в марте "Шереметьево" приостановило все инвестпроекты, закрыло одну из трех взлетно-посадочных полос, а также один из трех работавших на тот момент терминалов (еще два были временно закрыты ранее).