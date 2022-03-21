Соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ за экстремизм - суд

Тверской суд Москвы удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ о запрете в стране деятельности компании Meta Platforms Inc из-за отказа удалять призывы к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
"Суд постановил: исковое заявление первого заместителя генерального прокурора РФ к холдинговой компании Meta Platforms Inc. о запрете деятельности на территории РФ - удовлетворить. Запретить деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Решение суда должно исполняться немедленно", - огласила решение судья Ольга Солопова в понедельник.
Запрет на деятельность компании Meta не распространен на мессенджер WhatsApp.
"Настоящее решение не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp компании Meta ввиду отсутствия функций публичного распространения информации", - подчеркнула судья.
14 марта Роскомнадзор (РКН) официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов и по требованию Генпрокуратуры заблокировал соцсеть. Ранее также был ограничен доступ и к Facebook.
Позже вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что компания не потерпит любой формы дискриминации, русофобии или призывов к насилию по отношению к россиянам, а новая политика модерации в Facebook и Instagram является временной и будет применяться только на территории Украины.
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