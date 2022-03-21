Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

Регион 21.03.2022 18:28

Послу США вручена нота протеста в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина

Российская сторона вручила ноту протеста послу США в РФ Джону Салливану в связи с высказываниями президента США Джо Байдена, заявив, что подобные высказывания главы Белого дома ставят двусторонние отношения на грань разрыва, сообщил МИД РФ.

"21 марта вызванному в министерство иностранных дел Российской Федерации послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Как отмечается в документе, "подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва". "Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор", - сообщает МИД РФ.

Кроме того, информирует российское внешнеполитическое ведомство, "при обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, США, НОТА


Похожие новости


Лавров и Мирзоян обсудили вопрос заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном Байрамов и Лавров по телефону обсудили Карабах и ситуацию вокруг Украины - МИД Азербайджана Чавушоглу заявил о сближении позиций на переговорах Москвы и Киева по урегулированию ситуации в Украине Замглавы МИД РФ на встрече с послом ФРГ оценил антироссийский курс НАТО и Евросоюза Лавров и Абдоллахиан на переговорах в Москве обсудят обстановку на Каспии и на Южном Кавказе - МИД России Глава МИД Ирана собирается посетить Москву 15 марта

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az