Послу США вручена нота протеста в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина

Российская сторона вручила ноту протеста послу США в РФ Джону Салливану в связи с высказываниями президента США Джо Байдена, заявив, что подобные высказывания главы Белого дома ставят двусторонние отношения на грань разрыва, сообщил МИД РФ.
"21 марта вызванному в министерство иностранных дел Российской Федерации послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.
Как отмечается в документе, "подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва". "Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор", - сообщает МИД РФ.
Кроме того, информирует российское внешнеполитическое ведомство, "при обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования".
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