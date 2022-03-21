Австралийский поставщик упаковки Amcor ограничит деятельность в России

Австралийский производитель упаковки Amcor Ltd. ограничит деятельность в России в связи с событиями на Украине, сообщается в пресс-релизе компании.
Как заявил главный исполнительный директор Рон Делиа, компания работает в РФ более 20 лет. В настоящее время на три российских завода приходится 2-3% общего объема продаж Amcor.
"После тщательного рассмотрения текущих обстоятельств мы снизим масштабы нашей деятельности", - говорится в заявлении CEO. Компания сосредоточит производство исключительно на поддержке нынешних многонациональных клиентов, приостановит новые проекты и инвестиции, а также прекратит экспорт как можно скорее.
"Мы также продолжим изучать все стратегические варианты для бизнеса, оценивая быстро меняющуюся ситуацию, - сказал Делиа. - Мы предпримем дополнительные действия в случае необходимости".
Amcor является крупным поставщиком решений для упаковки продуктов питания и напитков, в сфере здравоохранения и средств по уходу, а также других потребительских продуктов. Компания работает более чем в 40 государствах, ее штат насчитывает около 46 тыс. человек. Годовая выручка Amcor составляет порядка $13 млрд.
В России компания владеет, в том числе, фабрикой "Амкор Ренч Новгород" по производству сигаретной упаковки, которая была введена в эксплуатацию в 2000 году.
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