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Макроэкономика 21.03.2022 22:40

События на Украине снижают темпы экономического роста в зоне евро - глава Еврогруппы

Председатель Еврогруппы (ЕГ) Паскаль Донохью направил в понедельник письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю с отчетом о работе ЕГ, который должен послужить основой для дискуссии европейских лидеров на саммите ЕС 25 марта.

"Сильная экономика зоны евро (...) является якорем стабильности и безопасности на нашем континенте", - заявил глава Еврогруппы, слова которого приводятся в коммюнике пресс-службы Европейского совета.

В документе сообщается, что в отчете анализируется экономическая ситуация и налогово-бюджетная политика в свете последних событий, в частности, в связи с украинским кризисом. По словам Донохью, события на Украине "также явно являются вызовом нашему общему процветанию, ценностям и безопасности, но мы можем его преодолеть". "Ключевой вклад Еврогруппы" в это преодоление председатель ЕГ видит в "совместной работе по обеспечению восстановления".

В письме подчеркивается устойчивость еврозоны перед лицом пандемии COVID-19. В нем также признается, что события на Украине "снижают темпы роста и усиливают инфляционное давление, в частности, из-за энергоснабжения и цен на энергоносители". Министры финансов государств ЕС "ищут способы защитить уязвимые группы от этих воздействий".

"На своем мартовском заседании Еврогруппа приняла заявление, в котором напомнила о своей четкой координации налогово-бюджетной политики в зоне евро, чтобы противостоять повышенным рискам и неопределенности", - сообщается в коммюнике.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ЭКОНОМИКА


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