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Макроэкономика 21.03.2022 21:10

Fitch снизило прогноз роста мирового ВВП в 2022 году до 3,5% с 4,2%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 3,5% с ранее ожидавшихся 4,2%, а также резко повысило оценки инфляции.

"Перспективы роста мирового ВВП значительно ухудшились, поскольку инфляционные проблемы усиливаются, а вторжение России на Украину угрожает глобальным поставкам энергоресурсов", - говорится в сообщении агентства.

Ожидания темпов подъема ВВП еврозоны были ухудшены до 3% с 4,5%, США - до 3,5% с 3,7%, Великобритании - до 3,8% с 5%.

Пересмотр экономических прогнозов отражает не только подорожание энергоресурсов, но и более быстрые темпы повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, чем это предполагалось ранее.

В 2023 году, как ожидают аналитики агентства, мировой ВВП увеличится на 2,8% против прежней оценки в 3%.

Рост экономик стран emerging markets без учета Китая в 2022 году прогнозируется на уровне 2,5%.

Повышение потребительских цен в США в этом году ожидается в районе 7% (по сравнению с прогнозировавшимися в декабре 4,5%), в еврозоне - 5% (2,6%), в Великобритании - 6,6% (4,5%).

"Глобальная инфляция вернулась с удвоенной силой после отсутствия по меньшей мере два десятилетия. Это начинает ощущаться как момент смены инфляционного режима", - сказал главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.

Западные санкции в отношении России поставили под угрозу мировые поставки энергоресурсов, что потенциально создает значительные риски, которые негативно скажутся на восстановлении экономики после пандемии COVID-19 и подстегнут инфляцию. Санкции вряд ли будут отменены в ближайшее время, отмечается в обзоре Fitch.

Россия поставляет около 10% мировых энергоресурсов, в том числе 17% природного газа и 12% нефти. Скачок цен на углеводороды увеличит издержки промышленности и снизит реальные доходы потребителей. В Европе возможны дефицит и нормирование энергии, если произойдет резкое прекращение поставок из России, полагают аналитики агентства.

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Тэги: МИР, ЭКОНОМИКА, FITCH, ПРОГНОЗ


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