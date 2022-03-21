Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.03.2022 21:20

Премьер Израиля может посетить Киев, если Украина и РФ будут близки к заключению соглашения

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет попросил службу безопасности страны начать подготовку для его возможного визита в Киев в рамках усилий по урегулированию украинского кризиса, сообщают израильские СМИ.

При этом, по их данным, службы безопасности Израиля считают, что организовать такую поездку и обеспечить безопасность Беннета в нынешних условиях было бы чрезвычайно сложно.

По словам израильских официальных лиц, премьер может совершить такой визит, только "если стороны будут близки к заключению соглашения, чтобы помочь им достичь финишной прямой".

В свою очередь газета "Едиота ахронот" утверждает, что "Беннет хотел бы приехать при условии, что Украина предпримет существенные шаги в сторону переговоров".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, УКРАИНА, ПЛАНЫ


Похожие новости


Израильский премьер заявляет о прогрессе на переговорах Украины и РФ Беннет вернулся в Израиль после встречи с Путиным и Шольцем Беннет обсудил с Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы Соглашение по ядерной программе Ирана не принесет стабильности в долгосрочной перспективе, считает премьер Израиля Премьер Израиля остается на карантине после контакта с заболевшим COVID-19 Мир должен привлечь Иран к ответственности за нарушение обязательств в ядерной сфере - премьер Израиля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az