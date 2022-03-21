Премьер Израиля может посетить Киев, если Украина и РФ будут близки к заключению соглашения

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет попросил службу безопасности страны начать подготовку для его возможного визита в Киев в рамках усилий по урегулированию украинского кризиса, сообщают израильские СМИ.

При этом, по их данным, службы безопасности Израиля считают, что организовать такую поездку и обеспечить безопасность Беннета в нынешних условиях было бы чрезвычайно сложно.

По словам израильских официальных лиц, премьер может совершить такой визит, только "если стороны будут близки к заключению соглашения, чтобы помочь им достичь финишной прямой".

В свою очередь газета "Едиота ахронот" утверждает, что "Беннет хотел бы приехать при условии, что Украина предпримет существенные шаги в сторону переговоров".