РФ изучает запрет на экспорт урана в США в качестве контрмер

Россия изучает возможность запрета на экспорт урана в США в качестве составляющей ответного пакета санкций, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе встречи с фракцией ЛДПР.

"Этот вопрос тоже есть в повестке, он изучается", - сказал Новак, отвечая на вопрос о такой возможности.

Как сообщалось, американские сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение законопроект о запрете импорта российского урана.

"Настало время навсегда убрать все российские энергоресурсы с американского рынка", - говорится в заявлении одного из авторов законопроекта Джона Баррассо.

"Хотя запрет на импорт российской нефти, газа и угля является важным шагом, он не может быть последним. Запрет на импорт российского урана еще больше ослабит военную машину России, поможет возродить американское производство урана и повысит нашу национальную безопасность", - отметил Баррассо.

Президент США Джо Байден 8 марта подписал указ о запрете импорта нефти, нефтепродуктов, а также СПГ и угля из России.