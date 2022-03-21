Fitch ожидает падения ВВП РФ на 8% в 2022 г., роста инфляции до 18%

Объем российской экономики в 2022 году может упасть на 8% на фоне скоординированных международных финансовых и экономических санкций, которые ударили по банковской системе и торговле, прогнозирует рейтинговое агентство Fitch Ratings.

При этом прогноз на текущий год характеризуется крайней степенью неопределенности, и реальное падение ВВП будет зависеть от длительности военных действий РФ на Украине и от продолжительности санкций.

"Ожидаемое падение сравнимо с падением во время кризиса 1998 года и во время мирового финансового кризиса", - говорится в пресс-релизе Fitch. При этом связанные с санкциями шоки выглядят более значительными и продлятся дольше, однако высокие цены на нефть, расходы на ВПК и профицит счета текущих операций до начала спецоперации могут обеспечить экономике страны некоторую поддержку, полагают аналитики агентства.

В 2023 году Fitch прогнозирует снижение ВВП РФ на 0,2%.

Рубль рухнул в паре с долларом с конца февраля, примерно до 105 рублей за доллар против 77 рублей за доллар, что уже спровоцировало резкое ускорение инфляции, как показывают еженедельные данные. К концу текущего года потребительская инфляция в России, как ожидается, достигнет 18%, а к концу 2023 года показатель может снизиться до 15%, прогнозирует агентство.

Курс доллара в конце 2022 года составит 135 рублей за $1, в конце 2023 года - 130 рублей за $1, по последней оценке Fitch.

"Заморозка значительной части золотовалютных резервов ЦБ РФ, достигших $640 млрд, не дает возможности воспользоваться этими активами для стабилизации курса рубля и выполнения внешних обязательств", - отмечается в пресс-релизе.

Потребительские расходы в текущем году упадут на 10,2%, в 2023 году - сократятся на 2,6%, ожидает агентство.