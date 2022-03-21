США направляют на Украину системы ПВО советского производства

Соединенные Штаты направляют украинской армии системы ПВО советского производства, которые они тайно приобрели несколько десятилетий назад, пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, среди поставляемого вооружения - ЗРК "Оса" производства советских времен.

По информации газеты, на протяжении десятилетий США приобретали небольшое количество различного советского вооружения, чтобы изучить, какие в нем использовались технологии.

Так, как пишет газета, в 1994 году в аэропорту Хантсвилла в Алабаме был замечен самолет советского производства, а позднее стало известно, что на его борту находилась система ПВО С-300, которую американцы приобрели в Белоруссии в рамках некой секретной программы. Стоимость сделки, по словам источника газеты, чиновника, принимавшего участие в этом процессе, составила $100 млн.

Однако, по словам источника, система С-300, полученная в Белоруссии, не входила в число вооружений, поставленных Украине.

В Пентагоне комментировать журналистам эту информацию отказались.