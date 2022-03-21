Италия не против идеи пятого пакета санкций против РФ - министр

Власти Италии не будут возражать против подготовки следующего, пятого по счету пакета санкций ЕС против РФ в связи с событиями на Украине, заявил в понедельник глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Мы будем ждать предложения Еврокомиссии, никаких вето у нас нет", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Он отметил, что Италия активно работает над диверсификацией поставок энергоносителей, чтобы в этом вопросе меньше зависеть от России.