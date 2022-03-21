Федрезерв готов к повышению ставки сразу на 50 б.п. - Пауэлл

Федеральная резервная система (ФРС) США готова к повышению ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов вместо традиционных 25 б.п. в случае необходимости, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
"Мы предпримем все необходимые меры для возврата к ценовой стабильности", - сказал Пауэлл в понедельник, выступая на мероприятии Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE).
На прошлой неделе Федрезерв увеличил ставку на 25 б.п., до 0,25-0,5%, причем прогноз показал, что руководители центробанка в среднем планируют повысить ставку до 1,9% к концу этого года и до примерно 2,75% к концу следующего.
"Если мы увидим необходимость в более агрессивных мерах в виде повышения ставки более чем на 25 б.п. на одном или нескольких заседаниях, мы это сделаем, - сказал Пауэлл. - А если мы сочтем, что нам нужно сделать денежно-кредитную политику более жесткой, чем предусматривается определением "нейтральный уровень", мы и это сделаем".
Жесткие меры могут потребоваться Федрезерву для сдерживания рекордной инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в феврале подскочили на 7,9% в годовом выражении, а индекс PCE, ключевой показатель инфляции для ФРС, без учета волатильных цен на питание и энергоносители, в январе увеличился на 5,2%.
Алиев соболезнует Цзиньпиню в связи с авиакатастрофой на юге Китая
В Армении признали гибель 3822 человек в войне осенью 2020г
Байрамов и Лавров по телефону обсудили Карабах и ситуацию вокруг Украины - МИД Азербайджана
События на Украине снижают темпы экономического роста в зоне евро - глава Еврогруппы
Россия в марте поставит США 9 млн барр. мазута - больше, чем за последние 8 месяцев
В работе ряда сервисов Apple в США и Европе произошел массовый сбой
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет, на борту находились 133 человека
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров