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21.03.2022 23:10

Федрезерв готов к повышению ставки сразу на 50 б.п. - Пауэлл

Федеральная резервная система (ФРС) США готова к повышению ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов вместо традиционных 25 б.п. в случае необходимости, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

"Мы предпримем все необходимые меры для возврата к ценовой стабильности", - сказал Пауэлл в понедельник, выступая на мероприятии Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE).

На прошлой неделе Федрезерв увеличил ставку на 25 б.п., до 0,25-0,5%, причем прогноз показал, что руководители центробанка в среднем планируют повысить ставку до 1,9% к концу этого года и до примерно 2,75% к концу следующего.

"Если мы увидим необходимость в более агрессивных мерах в виде повышения ставки более чем на 25 б.п. на одном или нескольких заседаниях, мы это сделаем, - сказал Пауэлл. - А если мы сочтем, что нам нужно сделать денежно-кредитную политику более жесткой, чем предусматривается определением "нейтральный уровень", мы и это сделаем".

Жесткие меры могут потребоваться Федрезерву для сдерживания рекордной инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в феврале подскочили на 7,9% в годовом выражении, а индекс PCE, ключевой показатель инфляции для ФРС, без учета волатильных цен на питание и энергоносители, в январе увеличился на 5,2%.

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Тэги: США, ФРС, СТАВКА, ПАУЭЛЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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