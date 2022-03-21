ЕС выделяет Украине дополнительные 500 млн евро - Боррель

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель анонсировал выделение Украине дополнительно 500 млн евро. "Я рад сообщить, что мы достигли политического согласия в отношении дополнительных 500 млн в рамках Европейского союза", - заявил Боррель в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по окончании заседания Европейского совета на уровне министров иностранных дел.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».