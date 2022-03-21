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Дальнее зарубежье 21.03.2022 23:07

ЕС принял решение создать собственный военный потенциал

Европейский союз в понедельник принял решение создать собственный военный потенциал для быстрых действий в случаях кризисов, который ЕС будет использовать вместе с НАТО или отдельно от этого альянса.

"Более враждебная среда в области безопасности требует от нас совершить качественный скачок вперед, укрепить наши возможности и готовность к действиям, усилить нашу устойчивость, больше и лучше инвестировать в оборонный потенциал", - говорится в коммюнике Совета ЕС о принятии в понедельник "Стратегического компаса укрепления безопасности и обороны ЕС до 2030 году".

Один из разделов этого документа определяет создание собственного ударного потенциала ЕС.

В коммюнике подчеркивается, что "для того, чтобы иметь возможность в случае кризиса действовать быстро и решительно с партнерами, если это возможно, и в одиночку, когда это необходимо, ЕС:

- создаст мощный потенциал быстрого развертывания ЕС численностью до 5 тыс. военнослужащих для различных типов кризисов;

- будет готов развернуть 200 полностью экипированных экспертов по проведению операций Общей политики обороны и безопасности (ОПБО) в течение 30 дней, в том числе в сложных условиях;

- будет проводить регулярные боевые учения на суше и на море;

- повысит военную мобильность;

- укрепит гражданские и военные миссии и операции ОПБО (общая политика безопасности и обороны) ЕС, способствуя быстрому и более гибкому процессу принятия решений, действуя более надежно и обеспечивая большую финансовую солидарность;

- будет в полной мере использовать Европейский фонд мира для поддержки партнеров".

При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в понедельник пояснил, что все эти инициативы не означают создание европейской армии: у каждой страны ЕС и дальше будут собственные вооруженные силы.

"Стратегический компас" охватывает все аспекты политики в области безопасности и обороны и построен вокруг четырех "опор": способности действовать, инвестировать, кооперироваться и обеспечивать безопасность.

Документ принят консенсусом на совместном заседании министров иностранных дел и министров обороны 27 стран ЕС и будет представлен на утверждение главами государств и правительств на Европейском совете в четверг и пятницу.

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Тэги: ЕС, ОБОРОНА, СТРАТЕГИЯ


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