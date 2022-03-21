LOT запускает прямые авиарейсы из Варшавы в Баку

"Польские авиалинии» (Polskie Linie Lotnicze, LOT) объявили о запуске с мая прямого авиарейса из Варшавы в Баку. «Мы запускаем новое сообщение с Баку, столицей Азербайджана. Первый рейс из аэропорта Шопена в аэропорт Баку состоится 27 мая. Рейсы будут доступны четыре раза в неделю - во вторник, среду, пятницу и субботу», - говорится в сообщении авикомпании в твиттере. Р.Ахмедов

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