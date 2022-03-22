США активно ведут переговоры с союзниками по вопросам предоставления Украине средств ПВО дальнего действия - Пентагон

Соединенные Штаты на различных уровнях активизировали переговоры с союзниками о поставках Украине комплексов ПВО дальнего действия, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы ведем такие переговоры активно, буквально каждый день. На разных уровнях, не только на уровне министра, но и на других уровнях", - сказал он на брифинге.
По его словам, обсуждаются вопросы поставок Киеву таких средств ПВО, "которые, как мы знаем, им удобно использовать, которым они обучены, которые уже есть в их распоряжении".
"Мне сегодня нечего сказать о конкретных договоренностях с участием Соединенных Штатов, но мы точно будем активно задействованы в этих разговорах и в будущем", - заявил Кирби.
Он добавил, что "да, нам хотелось бы сделать это как можно быстрее". Тем не менее, "это, очевидно, суверенные решения, которые должны принимать другие страны" с учетом того, что они используют эти средства для самообороны, а также того, смогут ли они после передачи их Украине обеспечить свою защиту.
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