Байден заявил, что у Украины достаточно средств для ведения оборонительных действий

Президент США Джо Байден не согласился с предположениями, что у Украины недостаточно снаряжения и средств для обороны.
"Идея о том, что у них недостаточно современного снаряжения, просто неточна", - сказал Байден на встрече с представителями крупного бизнеса.
По его словам, у Киева, как оценивают США и НАТО, есть все необходимое, "чтобы они могли делать то, что они делают".
Кроме того, Байден отверг наличие у США биологического и химического оружия в Европе.
По его словам, Россия "утверждает, что у нас в Америке есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, это просто неправда".
Он добавил: "Они (Россия - ИФ) также заявляют, что в Украине есть биологическое и химическое оружие. Это явный признак того, что они сами рассматривают возможность использования того и другого".
Байден пояснил: "Всякий раз, когда он (президент России Владимир Путин - ИФ) начинает говорить о чем-то, что, по его мнению, НАТО, Украина или Соединенные Штаты собираются сделать, это означает, что он готовится это сделать".
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