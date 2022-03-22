Президент США Джо Байден призвал руководителей крупного бизнеса наращивать потенциал своих компаний для противодействия потенциальным кибератакам, которые "Россия, скорее всего, будет использовать".
"На карту поставлены не только ваши интересы. На карту поставлены национальные интересы", - заявил Байден на встрече с представителями бизнеса.
"Для вас патриотическое обязательство инвестировать как можно больше, чтобы убедиться (...), что вы создали свой технологический потенциал для борьбы с кибератаками", - отметил президент США.
Байден добавил, что кибератаки являются одним из инструментов, которые "Россия, скорее всего, будет использовать".
Между тем, ранее на брифинге в Белом доме заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер заявила, что в настоящее время у Вашингтона нет доказательств какой-либо конкретной российской кибератаки.
"Нет никаких доказательств какой-либо конкретной кибератаки, которую мы ожидаем", - сказала Нюбергер.
"Мы наблюдаем некоторую подготовительную деятельность, и это то, чем мы поделились (...) с компаниями, которые, по нашему мнению, могут пострадать", - отметила она.
Баку рассчитывает на поддержку США по мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией - Алиев
Алиев соболезнует Цзиньпиню в связи с авиакатастрофой на юге Китая
Транзитная заявка через Украину во вторник максимальна, Газпром в обычном режиме подает газ на экспорт
Украина продолжит транзит газа, пока это будет технически возможно - глава Нафтогаза
Нефть продолжает дорожать после подъема до максимума с 8 марта
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 472,1 млн
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет, на борту находились 133 человека
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров