Президент США Джо Байден призвал руководителей крупного бизнеса наращивать потенциал своих компаний для противодействия потенциальным кибератакам, которые "Россия, скорее всего, будет использовать".

"На карту поставлены не только ваши интересы. На карту поставлены национальные интересы", - заявил Байден на встрече с представителями бизнеса.

"Для вас патриотическое обязательство инвестировать как можно больше, чтобы убедиться (...), что вы создали свой технологический потенциал для борьбы с кибератаками", - отметил президент США.

Байден добавил, что кибератаки являются одним из инструментов, которые "Россия, скорее всего, будет использовать".

Между тем, ранее на брифинге в Белом доме заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер заявила, что в настоящее время у Вашингтона нет доказательств какой-либо конкретной российской кибератаки.

"Нет никаких доказательств какой-либо конкретной кибератаки, которую мы ожидаем", - сказала Нюбергер.

"Мы наблюдаем некоторую подготовительную деятельность, и это то, чем мы поделились (...) с компаниями, которые, по нашему мнению, могут пострадать", - отметила она.