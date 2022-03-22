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ТЭК 22.03.2022 09:38

Нефть продолжает дорожать после подъема до максимума с 8 марта

Цены на нефть растут утром во вторник после подъема до максимумов за последние две недели по итогам предыдущих торгов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $118,73 за баррель, что на $3,11 (2,69%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $7,69 (7,1%), до $115,62 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали до $112,68 за баррель, что на $2,71 (2,46%) выше итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее стоимость этих контрактов увеличилась на $7,42 (7,1%), до $112,12 за баррель.

Значительное давление на трейдеров оказывают сообщения о том, что ЕС может расширить санкции против России, ограничив импорт энергоресурсов. Внутри блока растет поддержка этой меры, которая в том числе включает запрет на поставки нефти, написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, участвующих в обсуждении.

США и Великобритания уже пошли на такой шаг. Однако для ЕС принять это решение сложнее, учитывая зависимость сообщества от поставок из России. Около 30% импорта нефти в ЕС приходится на РФ, напоминает аналитик Commerzbank Карстен Фритч. "Что касается бензина, то на российскую нефть приходится ни много ни мало 80% поставок в Евросоюз", - добавил эксперт.

Кроме того, росту цен на топливо также способствуют ракетные удары йеменских хуситов по территории Саудовской Аравии, в том числе по складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу. "Хотя серьезного ущерба нанесено не было, это ясно показывает, что перебои с поставками также возможны и их было бы практически невозможно компенсировать в текущих условиях", - написал Фритч.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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