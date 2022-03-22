Украина продолжит транзит газа, пока это будет технически возможно - глава Нафтогаза

Украина будет продолжать транзит российского природного газа, пока это будет технически возможно, но предлагает временно заморозить средства от его продажи на эскроу-счетах, сказал глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в эфире Bloomberg.

"На данный момент принято решение, что, пока это будет технически возможно, мы продолжим транзит российского газа", - сообщил он.

Глава "Нафтогаза Украины" отметил, что войска РФ очень осторожны в отношении транзитной газовой инфраструктуры. "Поэтому для нас очевидно, что они не хотят наносить ущерб своим собственным коммерческим интересам и своим коммерческим отношениям", - констатировал Витренко.

Он подтвердил, что Киев в настоящее время полностью контролирует транзит газа, а "Газпром" использует законтрактованные мощности.

Витренко напомнил, что оплата за транзит осуществляется в твердой валюте - евро и долларах. По его мнению, следует ограничить доступ России к этим деньгам - организовать их накопление на эскроу-счетах вместо перечисления компаниям-поставщикам.

Витренко также заявил, что Европа не должна бояться некоторого подорожания углеводородов из-за отказа от их поставок из РФ. "Вот почему мы говорим, что Европа должна как можно скорее покончить с зависимостью от российского газа и нефти. И это возможно даже в краткосрочной перспективе", - подчеркнул глава правления "Нафтогаза Украины".