Баку рассчитывает на поддержку США по мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту США Джо Байдену, сообщает сайт главы государства.

«Благодарю Вас за поздравительное письмо и добрые слова по случаю праздника Новруз.

Как Вы упомянули, в этом году мы отмечаем знаменательную годовщину - 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США. Поздравляю вас с этим событием и передаю добрые пожелания дружественному американскому народу.

За последние 30 лет между нашими странами сложились успешные двусторонние отношения. За этот период наша многогранная плодотворная деятельность сопровождалась взаимными инвестициями и активным участием сотен компаний США в экономической жизни Азербайджана», - отмечается в письме.

Алиев также отметил, что совместные усилия Азербайджана и США по решению важных вопросов на многосторонней и на двусторонней основе заслуживают похвалы.

« В этой связи энергетическая безопасность, международная безопасность и борьба с терроризмом являются одними из ведущих направлений, характеризующих наше партнерство. Мы ценим последовательную поддержку США в разработке богатых энергоресурсов в азербайджанском секторе Каспийского моря и реализации масштабных транснациональных энергетических проектов, имеющих большое значение для глобальной энергетической безопасности.

Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в борьбе с международным терроризмом и его различными проявлениями. Тесное сотрудничество нашей страны с США в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане является наглядной демонстрацией нашего вклада в международный мир и безопасность», - говорится в послании.

Глава государства подчеркнул, что с освобождением исторических земель Азербайджана прекратилась продолжавшаяся почти тридцать лет военная агрессия Армении против Азербайджана, и наша страна выполнила соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, которые оставались невыполненными около 30 лет.

«Как сторонники мира мы готовы начать переговоры о мирном соглашении с Арменией на основе основополагающих принципов международного права, таких как территориальная целостность, суверенитет и нерушимость границ нашей страны признанных на международном уровне. Мы надеемся, что Соединенные Штаты поддержат мирную повестку Азербайджана, основанную на видении будущего.

На освобожденных землях ведутся восстановительные и реконструкционные работы. Мы были бы рады видеть участие в этом процессе компаний из США.

Верю, что являясь друзьями и партнерами, мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего развития нашего сотрудничества во всех сферах.

Пользуясь, случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе, а дружественному американскому народу - мира и процветания», - говорится в письме.

Б.Рустамбеков