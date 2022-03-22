Отношения РФ и США поставлены на грань разрыва - Рябков

Дальнейшее развитие отношений Москвы и Вашингтона зависит от американской стороны, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вчера была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило отношения на грань разрыва. Здесь нет ничего сверх того, что там было сказано: что вопрос в той линии, которую выберут США", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, не планирует ли Россия отозвать своего посла из Вашингтона.