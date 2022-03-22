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СНГ 22.03.2022 11:06

Отношения РФ и США поставлены на грань разрыва - Рябков

Дальнейшее развитие отношений Москвы и Вашингтона зависит от американской стороны, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вчера была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило отношения на грань разрыва. Здесь нет ничего сверх того, что там было сказано: что вопрос в той линии, которую выберут США", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, не планирует ли Россия отозвать своего посла из Вашингтона.

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Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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