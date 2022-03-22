Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 472,1 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 472 млн 126 тыс. 856, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 93 тыс. 876 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 млн 778 тыс. 889 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 972 тыс. 634.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 43 млн 10 тыс. 971, а число умерших от последствий заражения вирусом - 516 тыс. 543.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 млн 650 тыс. 82 человека, из них скончались 657 тыс. 595.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 24 млн 347 тыс. 772 инфицированных и 142 тыс. 114 умерших.

В Великобритании заболели 20 млн 470 тыс. 351 человек, скончались 164 тыс. 266.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 783,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 988 человек, Индии - 368, Бразилии - 3 тыс. 55, Франции - 2 тыс. 153, Великобритании - 2 тыс. 390.