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ТЭК 22.03.2022 11:40

Транзитная заявка через Украину во вторник максимальна, Газпром в обычном режиме подает газ на экспорт

Загрузка украинского газотранспортного коридора во вторник держится на прежнем - максимальном - уровне долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).

Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен из-за введения санкций в отношении России. На данный момент котировки газа на главном европейском хабе TTF - $1051 за тысячу кубометров. Это значит, что отбор газа по контракту с "Газпромом" (цена самого дорогого контракта "на месяц вперед" составляет в марте около $930 за тысячу кубометров) по-прежнему выгоднее покупок на споте.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 108 млн куб. м на 22 марта", - сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Также и данные "Оператора ГТС Украины" показывают, что номинация на 22 марта составляет 107,5 млн куб. м, заявка на 21 марта была 108,9 млн куб. м.

Газопровод "Ямал-Европа", который транспортирует газ через Белоруссию и Польшу в Германию, с прошлой недели перешел в реверсный режим и до настоящего времени продолжает работать в этом направлении. Поставки газа из Германии в Польшу, то есть изъятие дополнительных объемов газа с главных европейских хабов, являются еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в ЕС.

По мере наступления весны в Европе продолжает расти температура воздуха. По прогнозам, на наступившей неделе будет в среднем на три градуса теплее, чем на предыдущей.

На прошлой неделе (с 14 по 20 марта) ветроэлектростанции обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС (с максимальным уровнем 24,3% в субботу). В понедельник этот показатель составил 13,8%. Далее на неделе ожидается довольно слабый ветер, что сократит выработку электроэнергии из возобновляемых источников.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, ГАЗ


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